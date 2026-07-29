सरकार गिराने के लिए सुनियोजित साजिश था छात्र आंदोलन : शेख हसीना

नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि अगस्त 2024 में उनके देश में हुआ छात्र आंदोलन दरअसल सरकार गिराने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने संयम के साथ आंदोलन को शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाने की कोशिश की थी। हसीना ने कहा कि वह छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि छिपे हुए निर्देशों और सुनियोजित दुष्प्रचार और हिंसा का बड़ा षड्यंत्र था। भारत में गुप्त स्थान पर रह रहीं 78 वर्षीय शेख हसीना ने एक साक्षात्कार के लिए ई-मेल से भेजे जवाबों में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर तक अपने देश लौटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, ‘हो सकता है कि मेरी हत्या कर दी जाए, गिरफ्तार किया जाए या जेल में बंद रखा जाए। फिर भी वापस जाना चाहती हूं। मेरे देश के लोग मुझे बुला रहे हैं।’ नवंबर 2025 में ढाका की अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने को हसीना ने ‘कानूनी रूप देकर राजनीतिक बदला’ करार दिया। विरोधियों की हत्याओं, विपक्षी दलों के दमन, अदालती फैसलों को प्रभावित करने, एकतरफा चुनाव जैसे आरोपों पर उन्होंने कहा कि इनमें से कई आरोप राजनीति प्रेरित हैं। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शनों के दौरान जरूरत से अधिक बल प्रयोग के आरोप भी खारिज किए। भारत में हाल में हुए छात्रों के प्रदर्शन पर उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया。