शौर्या को मिली सफलता
अम्बेडकरनगर में, अतरौरा निवासी शौर्या त्रिपाठी ने डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा में बालिका वर्ग में पहला स्थान और ओवरऑल दूसरे स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस सफलता पर परिवार ने गर्व व्यक्त किया और शौर्या के भविष्य के प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन देने की बात कही।
अम्बेडकरनगर। डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा में अतरौरा निवासी शौर्या त्रिपाठी ने शानदार सफलता अर्जित की है। शौर्या ने बालिका वर्ग में पहला स्थान तो, ओवरऑल दूसरे स्थान पर चयनित हुई हैं। दूसरे स्थान पर शौर्या समेत तीन प्रतिभागी संयुक्त रूप से हैं। पुत्री की सफलता पर दिलीप त्रिपाठी एवं मां नीलम त्रिपाठी ने कहा कि यह बेहद सराहनीय है। आगे भी शौर्या का प्रदर्शन बेहतर रहे, इसके लिए सभी तरह के मार्गदर्शन किए जा रहे हैं।
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