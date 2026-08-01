Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इटावा के शौर्य सिंह ने नेशनल गेम्स में जीता कांस्य पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

इटावा के ताइक्वांडो खिलाड़ी शौर्य सिंह ने कटक में आयोजित यूथ नेशनल गेम्स में कांस्य पदक जीतकर इंडिया कैंप में अपनी जगह पक्की की है। इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब शौर्य की नजरें ओलंपिक गेम्स पर हैं। इटावा ताइक्वांडो एसोसिएशन ने उनकी सफलता पर बधाई दी है।

इटावा के शौर्य सिंह ने नेशनल गेम्स में जीता कांस्य पदक

इटावा। कटक में स्थित जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित यूथ नेशनल गेम्स में जिले के ताइक्वांडो खिलाड़ी शौर्य सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है । कांस्य पदक जीतने के साथ ही उन्होंने इंडिया कैंप के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर कराई गई इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था जिसमें शौर्य सिंह ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। अब शौर्य सिंह की निगाहें ओलंपिक गेम्स पर हैं। इस उपलब्धि पर इटावा ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव हिमांशु यादव , कोषाध्यक्ष नबीला, सह कोषाध्यक्ष हरि गोविंद सिंह, शहर सचिव रोहित द्विवेदी, मीडिया प्रभारी तरुण रंजन गुप्ता मैनेजमेंट हेड श्याम जी ने शौर्य सिंह को बधाई दी है।

ये भी पढ़ें:सीबीएसई नेशनल चैम्पियनशिप के लिए किया क्वालीफाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।