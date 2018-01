केजरीवाल को मिला शत्रुघ्न सिन्हा का साथ, कहा- 'आप' आए 'आप' छाए, घर घर में..

दिल्‍ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्‍व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के 20 विधायकों की सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया गया है। चुनाव आयोग ने विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की है। 20 विधायकों के लाभ के पद के आधार पर अयोग्य करार दिए जाने से पार्टी पर संकट गहरा गया है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आप का समर्थन किया है।



शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा 'आप' आए, 'आप' छाए, 'आप' ही 'आप' चर्चा के विषय। घर घर में, हर खबर में तो फिर किस बात की फिक्र 'आप' को? अगले ट्वीट में सिन्हा ने लिखा कि 'मैं उम्मीद और कामना करता हूं कि आप को जल्दी ही न्याय मिलेगा। 'आप' टीम और खासकर 'आप' को बहुत-बहुत बधाई, ध्यान रखें हितों की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। चिंता मत करें। खुश रहें, सत्यमेव जयते..जय हिंद'।

बता दें कि साल 2018 कि शुरुआत आम आदमी पार्टी के लिए कुछ अच्छी नहीं रही है। पहले पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के बाद दिल्ली का सियासी पारा गरमा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बवाना की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग को लेकर भी बीजेपी, आप को घेरने में लगी हुई है। अब इस मुश्किल घड़ी में शत्रुघ्न सिन्हा का आप को ये सपोर्ट किस बात की तरफ इशारा करता है ये तो वक्त की बताएगा। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के इस ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने भी री-ट्वीट किया है।

