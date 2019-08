फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने की मोदी की तारीफ, ट्रंप से मुलाकात पर बोले- 'तेरा जादू चल गया'

पीएम मोदी के प्रखर आलोचक माने जाने वाले एक्टर से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने महज एक महीने के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बीजेपी के पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से ट्विटर पर पीएम मोदी की तारीफ की है। फिलवक्त कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात पर कहा कि तेरा जादू चल गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ही महीने में दूसरी बार मोदी की शान में कसीदे पढ़े।

शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'फ्रांस में जी-7 में द्विपक्षीय बातचीत को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। हम सभी सांस रोक कर इस मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। आपका अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल और केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी। यह बात सभी को बहुत स्पष्ट हो गई।'

diplomacy worked wonders towards further strengthening the relations between the two countries.

"Bhale hi wo film na chali ho but 'Tera Jadoo Chal Gaya'!"

Long Live Indo American ties! Long Live #TrumpModi#G7France