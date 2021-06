दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाने को लेकर कांग्रेस लंबे समय से मोदी सरकार पर हमलावर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर्स सरकार पर अन्य देशों को वैक्सीन देने पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन अब खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने और पार्टी के स्टैंड से पलट गए हैं। पिछले दिनों सरकार द्वारा वैक्सीन एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन पर थरूर ने सवाल उठाए हैं। थरूर के ट्वीट करने के बाद लोगों ने कांग्रेस सांसद को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस एक ओर वैक्सीन एक्सपोर्ट करने पर केंद्र सरकार को घेर रही है, तो वहीं उन्हीं के सांसद अब सरकार पर इसलिए निशाना साध रहे हैं कि केंद्र ने एक्सपोर्ट को बैन क्यों कर दिया?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या किया था ट्वीट?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन पर एक ट्वीट किया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक टीवी चैनल की वेबसाइट की रिपोर्ट को ट्वीट कर लिखा, ''जब डब्ल्यूएचओ की सीनियर अधिकारी और प्रतिष्ठित भारतीय कहती हैं कि वैक्सीन एक्सपोर्ट करने पर बैन के भारत के फैसले से 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है तो, जो 'विश्वगुरु' होने वाले हैं तो उन्हें अपना (सरकार) सिर शर्म से लटका देना चाहिए।'' दरअसल, इस रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि वैक्सीन एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के भारत के फैसले का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के प्रोडक्ट्स पर निर्भर 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिसमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन (कोविशील्ड) और आगामी नोवावैक्स शामिल हैं। अपर्याप्त स्टॉक के साथ, ये देश, जिनमें से कई अफ्रीका में हैं, कोविड के नए स्ट्रेन्स के लिए अतिसंवेदनशील बने हुए हैं, जिनमें बी.1.617.2 भी शामिल है, जो पहली बार भारत में खोजा गया था।

वैक्सीन एक्सपोर्ट करने का कांग्रेस कर चुकी है विरोध

अप्रैल महीने में देश में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कांग्रेस केंद्र सरकार पर वैक्सीन एक्सपोर्ट करने को लेकर हमला बोलती रही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगह पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें लिखा था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन दूसरे देशों में क्यों भेज दी? इस पोस्टर्स के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी की थी। बाद में राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इस पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने की भी चुनौती दी थी। वहीं, खुद शशि थरूर ने भी दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद पोस्टर ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि कोरोना मरीजों की मदद करने के बजाय दिल्ली पुलिस ने 17 एफआईआर दर्ज की है और 15 लोगों (पेंटर, मजदूर और ऑटो ड्राइवर्स) को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पोस्टर लगाए थे कि मोदीजी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? मैं भी एकजुटता में यह पोस्टर पोस्ट कर रहा हूं।

Exports vaccine : Modiji hamare bachho ki vaccine videsh kyu bhej di?



Stops export : Severe impact on 91 nations, would be Vishwaguru should hang its head in shame.



Chitt bhi meri, patt bhi meri, sikka WHO ka.