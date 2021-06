अस्पताल के बेड से बीमार शशि थरूर का वीडियो, वैक्सीन पॉलिसी पर दी सरकार को सलाह

अप्रैल माह में कोरोना संक्रमित होने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है। थरूर ने बुधवार को अस्पताल के बेड से एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने बताया है कि वह लॉन्ग टाइम कोविड से जूझ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार को वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सलाह दी है। थरूर ने कहा है कि भारत को कोरोना से बचाने के लिए सबको मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए।

केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने दो मिनट लंबे इस वीडियो में कहा, 'जैसा की आप देख रहे हैं, मैं बिस्तर पर हूं... लॉन्ग कोविड इन्फेक्शन से जूझ रहा हूं। मैं सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह बयान दिया है कि वह दिसंबर तक पूरी आबादी को टीका लगा देगी, जबकि असल में टीके की किल्लत है। मैं हैरान हूं कि सरकार यह लक्ष्य कैसे हासिल करेगी।'

बता दें कि बीते हफ्ते केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि भारत का टीकाकरण अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार की योजना है कि वह देश की व्यस्क आबादी को दिसंबर के अंत तक टीका लगा देगी।

My message from my Covid sickbed: #SpeakUpForFreeUniversalVaccination pic.twitter.com/JjKmV5Rk71