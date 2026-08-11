एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी

​नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी में सालाना आधार पर 54 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही मामलों में भी वृद्धि हुई है। बीते वर्ष 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें से महज सरकार और बैंकों द्वारा करीब 2788 करोड़ की रकम की रिकवरी की जा सकी है। बीते वर्षों के मुकाबले रिकवरी बढ़ी है, लेकिन साथ में धोखाधड़ी में गवाई गई रकम भी बढ़ गई है। मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्यमंत्री ने वर्ष 2020 के बाद एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आंकड़े दिए। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में धोखाधड़ी के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है।