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एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देश में एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी में सालाना आधार पर 54 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 1,330 मामलों में 46,559.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई, जिसमें सरकार और बैंकों ने 2,788.38 करोड़ रुपये की रिकवरी की।

एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी

​नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी में सालाना आधार पर 54 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही मामलों में भी वृद्धि हुई है। बीते वर्ष 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें से महज सरकार और बैंकों द्वारा करीब 2788 करोड़ की रकम की रिकवरी की जा सकी है। बीते वर्षों के मुकाबले रिकवरी बढ़ी है, लेकिन साथ में धोखाधड़ी में गवाई गई रकम भी बढ़ गई है। मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्यमंत्री ने वर्ष 2020 के बाद एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आंकड़े दिए। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में धोखाधड़ी के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है।

धोखाधड़ी के मामले और रिकवरी

बीते वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के 1,330 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 46,559.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल थी। इस अवधि में सरकार और बैंकों ने मिलकर 2,788.38 करोड़ रुपये की रिकवरी की। सरकार ने बताया कि आंकड़े सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से जुड़े हैं। वर्ष ​2024-25 के अंदर 941 मामलों में 30,121 करोड़ रुपये की रकम गई, जिसमें से 1287 करोड़ की रिकवरी हुई। इस तरह से सालाना आधार पर एक करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी में 54.57 फीसदी का इजाफा हुआ है।

छह वर्षों में एक करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी

वर्ष मामले शामिल धनराशि रिकवरी

​2020-21 1,066 97,508.55 510.06

​2021-22 889 34,126.47 374.27

​2022-23 740 14,312.78 980.09

​2023-24 641 9,080.50 342.48

​2024-25 941 30,121.98 1,287.86

​2025-26 1,330 46,559.84 2,788.38

नोट- रकम और रिकवरी की धनराशि करोड़ रुपये में हैं।

सामान्य प्रश्न

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मामले दर्ज किए गए थे?
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 641 मामले दर्ज किए गए थे।
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