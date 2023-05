Go First का जेट एयरवेज जैसा हाल, HC से भी नहीं मिली राहुल गांधी को राहत; टॉप-5 न्यूज

ऐप पर पढ़ें

गुजरात हाई कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह गर्मी की छुट्टी के बाद अंतिम आदेश सुनाएगा। वहीं, वित्तीय संकट से जूझ रही देश की तीसरी सबसे बड़ी विमानन सेवा कंपनी गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। कंपनी ने कहा कि उसने अपने विमानों में लगे प्रैट एंड व्हिटने के इंजनों के खराबी के लगातार बढ़ने के कारण दिवालिया कानून के तहत संरक्षण के लिए आवेदन किया है। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए मंगलवार की 5 बड़ी खबरें...

शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस संग कर दिया 'खेला'?

सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अगला साल यानी 2024 काफी अहम है। अगले साल जहां देशभर में लोकसभा चुनाव होंगे तो वहीं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, लेकिन इसके पहले ही मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी, जिसने सबको चौंका दिया। पवार ने एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। यह इस्तीफा इसलिए काफी अहम माना जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

Go First का भी हुआ जेट एयरवेज जैसा हाल

देश की एक और एयरलाइन कंपनी दिवालिया हो सकती है। दरअसल, प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) ने एनसीएलटी के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, लो-कॉस्ट कैरियर गो फर्स्ट ने फ्लीट की दिक्कतों और फंड की कमी के चलते अगले दो दिनों के लिए नई बुकिंग रोक दी है। पढ़ें पूरी खबर...

चादर के सहारे उतरे, डेढ़ मिनट में टिल्लू का मर्डर; तिहाड़ की पूरी कहानी

तिहाड़ जेल में एक महीने के अंदर दूसरे गैंगस्टर की हत्या के बाद अब जेल प्रशासन और जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली का यह तिहाड़ जेल एशिया के सबसे बड़े जेलों में से एक माना जाता है। 33 साल का सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया को इस उच्च-सुरक्षा वाले जेल में ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया था। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 27455 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है। लेखपाल 8085 पदों के लिए जुलाई 2022 में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षार्थी लंबे समय से नतीजों का इंतजार कर रहे थे। यूपीएसएसएससी लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर...

'मोदी सरनेम' केस में HC से भी नहीं मिल पाई राहुल गांधी को अंतरिम राहत

मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही निचली अदालत की ओर से मिली दो साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पढ़ें पूरी खबर...