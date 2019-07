NCP और कांग्रेस में 240 सीटों पर बनी सहमति, अन्य दलों से भी चल रही बात: पवार

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Elections 2019) में सीटों के बंटवारे को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 240 सीटों को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। यह केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, यह हर जगह हो रहा है।

Sharad Pawar,NCP Chief: There is an understanding on about 240 seats between NCP and Congress ahead of assembly elections. Also, we are in talks with other parties for rest of the seats. I am expecting that in coming 8-10 days all seats will be decided. #Maharashtra pic.twitter.com/3HT8CqeCvG