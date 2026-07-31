खेल : उंगली में फ्रैक्चर से मसूद दूसरे टेस्ट से बाहर
उंगली में फ्रैक्चर से मसूद दूसरे टेस्ट से बाहर इस्लामाबाद। पहले टेस्ट में शतक
उंगली में फ्रैक्चर से मसूद दूसरे टेस्ट से बाहर इस्लामाबाद। पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज शान मसूद बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था। बाएं हाथ के बल्लेबाज मसूद ने उसकी पहली पारी में शतक बनाया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा, स्कैन और अन्य जांच के बाद उनकी उंगली में चोट का पता चला। पाकिस्तान का चिकित्सा पैनल उनका उपचार कर रहा है। मसूद को सीरीज से पहले ही कप्तान पद से हटा दिया गया था।
वह पहली पारी में तब चोटिल हो गए थे जब तेज गेंदबाज जेडन सील्स की शॉर्ट पिच गेंद उनकी तर्जनी उंगली पर लगी थी।
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