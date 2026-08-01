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मंडलीय खेल प्रतियोगिता में शामली की बेटियों का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की मंडलीय खेल प्रतियोगिता में जनपद शामली की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कबड्डी और खो-खो में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में आनिया ने पहला स्थान हासिल किया। बीएसए संतोष कुमार और अन्य अधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।

मंडलीय खेल प्रतियोगिता में शामली की बेटियों का दबदबा

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की मंडलीय खेल प्रतियोगिता में जनपद शामली की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में शामली की टीम ने कबड्डी और खो-खो में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 200 मीटर दौड़ में भी शामली की खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। बीएसए संतोष कुमार ने बताया कि 31 जुलाई 2026 को आयोजित मंडलीय खेल प्रतियोगिता में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसमें शामली की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिता में मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि 100 मीटर दौड़ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनत की छात्रा आरती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

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वहीं 200 मीटर दौड़ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कैराना की आनिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। कबड्डी टीम में शालू, शालिनी, सोनल, अंशिका, प्रिया, अंशिका और महक ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर मंडल में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं खो-खो टीम में आदिवा, बुशरा, शीतल, शना, शिया, रिया, अनिया, मोनिका और राधिका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा ऊंची कूद प्रतियोगिता में कैराना की आनिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि जेवलिन थ्रो में कैराना की वंदना ने प्रथम स्थान हासिल किया।छात्राओं की इस उपलब्धि पर बीएसए संतोष कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, जिला व्यायाम शिक्षक एवं समस्त वार्डन ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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