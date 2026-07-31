महिला से दुष्कर्म के आरोप में वांछित आरोपी गिरफ्तार
शामली में आदर्शमंडी पुलिस ने एक महिला से घर में दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी महिला अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत की गई। पीड़िता के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। एसपी एनपी सिंह ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।
शामली। थाना आदर्शमंडी पुलिस ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी महिला अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। आदर्शमंडी क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी एनपी सिंह ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। गुरूवार को आदर्शमंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी अजय पुत्र महावीर निवासी हरदेव पुरी, शाहदरा, दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें