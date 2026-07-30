पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 जुलाई को खुलेगी करेक्शन विंडो
सहारनपुर के मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय ने 30 जुलाई को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण और करेक्शन विंडो खोलने की घोषणा की। अभ्यर्थी 31 जुलाई तक अपने पंजीकरण में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे या नए पंजीकरण करा सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि के बाद कोई संशोधन स्वीकार नहीं होगा।
सहारनपुर। मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रो. संजय कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों एवं संस्थानों में संचालित स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के तहत 30 जुलाई को नए ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण और पूर्व पंजीकरण में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थी अपने पंजीकरण प्रपत्र में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे और नए पंजीकरण भी करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि एमएड, एलएलएम, बीपीईएस, बीएससी पीएचईएस, एमपीएड और बीपीएड समेत संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को 31 जुलाई तक यह अवसर मिलेगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन या नए पंजीकरण का अवसर नहीं दिया जाएगा।
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