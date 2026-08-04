योगी बनने से पहले उपयोगी बनें : जयप्रकाश अग्रवाल
भारतीय योग संस्थान के आशीर्वचन समारोह में विचार व्यक्त करते दिल्ली प्रांत के प्रांतीय प्रधान जयप्रकाश अग्रवाल।शाहजहांपुर, संवाददाता। भारतीय योग संस्थ
शाहजहांपुर। भारतीय योग संस्थान की शाहजहांपुर इकाई के आशीर्वचन समारोह में दिल्ली प्रांत के प्रांतीय प्रधान जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक साधक को योगी बनने से पहले उपयोगी बनना चाहिए। उन्होंने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सर्वोत्तम माध्यम बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं संस्थापक प्रकाश लाल की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। जिला प्रधान पवन सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा ने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए युवाओं से इसे अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय कोषाध्यक्ष सुरेश बिज ने नियमित योग करने की प्रेरणा दी।
कार्यक्रम का समापन सामूहिक शांति पाठ के साथ हुआ।
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