375 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की होगी भर्ती, जल्द जारी होगा विज्ञापन
शाहजहांपुर में लंबे समय से रिक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 375 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय ने जल्दी भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से की जाएगी।
शाहजहांपुर। जिले में लंबे समय से रिक्त चल रहे आंगनबाड़ी सहायिका के पदों को भरने की तैयारी तेज हो गई है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को 375 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन के लिए इसी महीने पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल शुरू होने से पहले डीपीओ कार्यालय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रिक्त पदों का सत्यापन, रोस्टर और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
प्रभारी डीपीओ अरविंद रस्तोगी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। विज्ञापन जारी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।
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