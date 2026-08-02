हज यात्रा को 86 आवेदकों का चयन, 10 तक जमा करनी होगी पहली किस्त
शाहजहांपुर जिले से हज यात्रा 2027 के लिए सभी 86 आवेदकों का चयन कर लिया गया है। हज ई-सुविधा केंद्र के इंचार्ज इक़बाल हुसैन ने बताया कि चयनित यात्रियों को 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करनी होगी। तय की गई तिथि पर राशि जमा न करने पर चयन निरस्त हो सकता है।
शाहजहांपुर। हज यात्रा 2027 के लिए शाहजहांपुर जनपद से आवेदन करने वाले सभी 86 आवेदकों का चयन कर लिया गया है। यह जानकारी हज ई-सुविधा केंद्र के इंचार्ज एवं मदरसा नूरुल हुदा, बिजलीपुरा के प्रधानाचार्य इक़बाल हुसैन उर्फ फूलमियां ने दी। उन्होंने बताया कि चयनित सभी हज यात्रियों को 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 की प्रथम किस्त अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। हज कमेटी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रथम किस्त जमा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं करता है, तो उसका चयन निरस्त हो सकता है।
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