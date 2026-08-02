Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हज यात्रा को 86 आवेदकों का चयन, 10 तक जमा करनी होगी पहली किस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

शाहजहांपुर जिले से हज यात्रा 2027 के लिए सभी 86 आवेदकों का चयन कर लिया गया है। हज ई-सुविधा केंद्र के इंचार्ज इक़बाल हुसैन ने बताया कि चयनित यात्रियों को 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करनी होगी। तय की गई तिथि पर राशि जमा न करने पर चयन निरस्त हो सकता है।

हज यात्रा को 86 आवेदकों का चयन, 10 तक जमा करनी होगी पहली किस्त

शाहजहांपुर। हज यात्रा 2027 के लिए शाहजहांपुर जनपद से आवेदन करने वाले सभी 86 आवेदकों का चयन कर लिया गया है। यह जानकारी हज ई-सुविधा केंद्र के इंचार्ज एवं मदरसा नूरुल हुदा, बिजलीपुरा के प्रधानाचार्य इक़बाल हुसैन उर्फ फूलमियां ने दी। उन्होंने बताया कि चयनित सभी हज यात्रियों को 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 की प्रथम किस्त अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। हज कमेटी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रथम किस्त जमा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं करता है, तो उसका चयन निरस्त हो सकता है।

ये भी पढ़ें:गोंडा से अगले साल हज पर जाएंगे 244 लोग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।