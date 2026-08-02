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जेवर लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार, दो वारदातों का खुलासा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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पसगवां। शाहजहांपुर पुलिस ने महिलाओं से जेवर लूटने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पसगवां और उचौलिया थाना क्षेत्रों में हुई दो लूट की घट

जेवर लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार, दो वारदातों का खुलासा

शाहजहांपुर पुलिस ने महिलाओं से जेवर लूटने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पसगवां और उचौलिया थाना क्षेत्रों में हुई दो लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंकज उर्फ पिंकू, निवासी भटपुरा चंदू, थाना पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उससे 27 जुलाई को सिंधौली थाना क्षेत्र में हुई एक अन्य कुंडल लूट की घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान उसने 22 जुलाई को पसगवां तथा 26 जुलाई को उचौलिया क्षेत्र में हुई जेवर लूट की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की।

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उसने बताया कि इन वारदातों को उसने अपने साथी राजकुमार, निवासी कैथनपुरवा, थाना मझिला, जनपद हरदोई के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मोहम्मदी क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने दोनों घटनाओं के खुलासे की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ितों द्वारा आरोपी और लूटे गए जेवरों की पहचान कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना पर उचौलिया और पसगवां पुलिस ने भी उससे पूछताछ की। पुलिस फरार आरोपी राजकुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

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