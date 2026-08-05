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अब दो अहम किरदारों की तलाश, वारदात की पहले से थी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर, कांट का गौतम मौर्य हत्याकांड की जांच में पुलिस साजिश के नेटवर्क तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। हत्या में संभवतः 10-12 लोगों की जानकारी थी। पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। गौतम के परिजनों ने मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की। जांच वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है।

अब दो अहम किरदारों की तलाश, वारदात की पहले से थी जानकारी

शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कांट के चर्चित गौतम मौर्य हत्याकांड में पुलिस की जांच अब साजिश के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। जांच से जुड़े विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पुलिस को ऐसे संकेत मिले हैं कि हत्या को भले ही तीन-चार लोगों ने अंजाम दिया हो, लेकिन वारदात से पहले करीब 10 से 12 लोगों को इसकी जानकारी थी। अब पुलिस ऐसे एक-दो अहम लोगों की तलाश कर रही है, जिन्हें घटना की पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी थी। सूत्रों का कहना है कि वारदात के बाद से दोनों संदिग्ध भूमिगत हैं और लगातार उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यदि इन लोगों तक पहुंच बनाई गई तो हत्या की साजिश किस स्तर पर तैयार हुई, इसमें कौन-कौन शामिल था और किसकी क्या भूमिका रही, इसका खुलासा हो सकता है। जांच टीम इन लोगों के संभावित ठिकानों और संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है।

जांच प्रक्रिया

इधर, पुलिस जल्द ही उन दोनों युवतियों से भी पूछताछ करेगी, जिनके नाम जांच के दौरान सामने आए हैं। इनमें एक वह युवती शामिल है, जिसके साथ गौतम के पहले प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरी पूछताछ उस युवती से संबंधित होगी, जिसके समीर से नजदीकी संबंध होने की बात जांच में सामने आई है। पुलिस दोनों के बयान, आपसी बातचीत और घटनाक्रम के क्रम को मिलाकर साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

टेक्निकल सबूतों की जांच

जांच को मजबूत करने के लिए पुलिस ने गौतम और मुख्य आरोपी समीर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकलवाई है। मोबाइल लोकेशन, आपसी संपर्क, कॉल हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है। पहले मिले कथित ऑडियो, सोशल मीडिया गतिविधियों और तकनीकी साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है।

चाकूओं से गोदकर गौतम की हुई थी हत्या, चार पकड़े जा चुके

कांट क्षेत्र के कमलनैनपुर निवासी 22 वर्षीय गौतम मौर्य की एक अगस्त की रात दिलावरपुर मोड़ के पास चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और बरेली-जलालाबाद स्टेट हाईवे पर कई घंटे जाम लगाया गया था। शुरुआती दौर में मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई, लेकिन अब तक की पुलिस जांच प्रेम-प्रसंग, ब्रेकअप और व्यक्तिगत रंजिश की ओर इशारा कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच सभी पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से जारी है।

परिवार की न्याय की मांग

गौतम मौर्य के परिजनों ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

शाहजहांपुर। सोमवार की देर रात गौतम के पिता चंद्रपाल मौर्य और माता सत्यवती ने ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह के साथ कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर न्याय की मांग की। मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीर बताते हुए समीर अली व अन्य आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष, त्वरित और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

सांसद ने गौतम मौर्य के परिजनों से मिलकर न्याय का भरोसा दिया

कांट। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने गौतम मौर्य हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। नेताओं ने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही भरोसा दिलाया कि न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इस दौरान पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा, जिला पंचायत सदस्य नीरज मिश्रा, लखन प्रताप सिंह, सर्वेश कुमार वर्मा, लईक अहमद शाह, नेत्रपाल सिंह, ओमकार मौर्य, रवीशपाल कुशवाहा, ओमपाल कुशवाहा, लाला राम कुशवाहा, सुखवीर सिंह, आकाश वर्मा, वीर मिश्रा, आशुतोष तिवारी, अभिषेक कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, अनुज शुक्ला, संजीव गुप्ता और अमन पांडेय मौजूद रहे।

गौतम मौर्य हत्याकांड की जांच वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। कॉल डिटेल, डिजिटल एविडेंस और अन्य सभी पहलुओं की गहन पड़ताल जारी है। किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति घटना में शामिल या साजिश से जुड़ा मिलेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। -सौरभ दीक्षित, एसपी शाहजहांपुर

प्रश्न और उत्तर

गौतम मौर्य की हत्या कब हुई थी?
गौतम मौर्य की हत्या एक अगस्त की रात हुई थी।
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