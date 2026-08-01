Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चार किलो अफीम तस्करी में दोषी को 15 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

शाहजहांपुर में कटरा थाना क्षेत्र में चार किलोग्राम अवैध अफीम के साथ पकड़े गए रामलड़ैते को 15 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना हुई है। विशेष न्यायालय ने आरोपी को स्वापक औषधि अधिनियम का दोषी माना। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी होगा।

चार किलो अफीम तस्करी में दोषी को 15 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

शाहजहांपुर। कटरा थाना क्षेत्र में चार किलोग्राम अवैध अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट कक्ष संख्या-42 नुसरत खान ने दोषी रामलड़ैते को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार कटरा थाना क्षेत्र के गांव रसेवन निवासी रामलड़ैते पुत्र रामलाल मौर्य को वर्ष 2022 में कटरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से चार अलग-अलग पैकेटों में कुल चार किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुरारी लाल गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नुसरत खान ने आरोपी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 के उल्लंघन का दोषी माना। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के पास से बरामद चार किलोग्राम अफीम वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। मादक पदार्थों के समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है। इसी आधार पर दोषी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।