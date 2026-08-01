चार किलो अफीम तस्करी में दोषी को 15 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

शाहजहांपुर। कटरा थाना क्षेत्र में चार किलोग्राम अवैध अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट कक्ष संख्या-42 नुसरत खान ने दोषी रामलड़ैते को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार कटरा थाना क्षेत्र के गांव रसेवन निवासी रामलड़ैते पुत्र रामलाल मौर्य को वर्ष 2022 में कटरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से चार अलग-अलग पैकेटों में कुल चार किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुरारी लाल गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नुसरत खान ने आरोपी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 के उल्लंघन का दोषी माना। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के पास से बरामद चार किलोग्राम अफीम वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। मादक पदार्थों के समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है। इसी आधार पर दोषी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।