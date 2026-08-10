कैशलेस चिकित्सा पर जताया सीएम का आभार
शाहजहांपुर में परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन की बैठक में अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। अभिषेक राय ने संगठित रहने का आह्वान किया, जबकि दिनेश कुमार देव ने गुरु की महिमा पर भजन प्रस्तुत किया। विक्रम सिंह ने कैशलेस चिकित्सा योजना का स्वागत किया और संजय यादव ने संगठन को मजबूत करने की अपील की।
शाहजहांपुर। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन की ओर से रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज में बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे अनुदेशकों ने प्रदेश सरकार की ओर से कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक राय ने अनुदेशकों को संगठित रहने का आह्वान करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में अनुदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी एवं पश्चिम जोन प्रभारी दिनेश कुमार देव ऊर्जा नजर ने गुरु की महिमा पर दोहे और भजन प्रस्तुत किए। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा योजना से जोड़ना सरकार का सराहनीय कदम है।
जिलाध्यक्ष संजय यादव ने संगठन को मजबूत करने और अनुदेशकों के नियमितीकरण के अंतिम लक्ष्य के लिए सभी सदस्यों से तन-मन-धन से सहयोग करने का आह्वान किया।
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