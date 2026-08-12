अफीम बरामदगी में दो दोषियों को आठ-आठ साल की सजा
शाहजहांपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत ने दो आरोपियों विवेक गुप्ता और शिवकेश को 4.50 किलोग्राम अफीम रखने के लिए आठ-आठ वर्ष की सजा सुनाई। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों को दोषी करार दिया गया।
शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अफीम बरामदगी के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। थाना खुटार पुलिस ने विवेक गुप्ता और शिवकेश पुत्र रामप्रकाश गुप्ता निवासी मोहल्ला कानून गोयान, थाना जलालाबाद को 4.50 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई एडीजे-42 न्यायालय में हुई। मॉनिटरिंग सेल, खुटार पुलिस और अभियोजन विभाग ने समन्वय कर साक्षियों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराया। प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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