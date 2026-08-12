Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अफीम बरामदगी में दो दोषियों को आठ-आठ साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

शाहजहांपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत ने दो आरोपियों विवेक गुप्ता और शिवकेश को 4.50 किलोग्राम अफीम रखने के लिए आठ-आठ वर्ष की सजा सुनाई। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों को दोषी करार दिया गया।

अफीम बरामदगी में दो दोषियों को आठ-आठ साल की सजा

शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अफीम बरामदगी के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। थाना खुटार पुलिस ने विवेक गुप्ता और शिवकेश पुत्र रामप्रकाश गुप्ता निवासी मोहल्ला कानून गोयान, थाना जलालाबाद को 4.50 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई एडीजे-42 न्यायालय में हुई। मॉनिटरिंग सेल, खुटार पुलिस और अभियोजन विभाग ने समन्वय कर साक्षियों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराया। प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:Badaun News: एनडीपीएस के दोषी को सजा संग जुर्माना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।