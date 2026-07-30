सात साल की बच्ची से दुष्कर्म में 20 साल की जेल, दो लाख जुर्माना

शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ प्रेम शंकर की कोर्ट ने वर्ष 2024 के एक अत्यंत चर्चित और दुखद मामले में सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने सात वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी इन्द्रपाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दिलीप सिंह चौहान ने मजबूत साक्ष्य, गवाही और अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र का यह मामला 13 अप्रैल 2024 की रात का है।

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, वादी उस रात लगभग 12:30 बजे अपनी सात साल की मासूम बेटी के साथ मोहल्ले में बज रहे डीजे पर गाने सुन रहे थे। इसी दौरान बच्ची शौच/पेशाब के लिए थोड़ी दूर गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहल्ले का ही निवासी इन्द्रपाल (32 वर्ष), पुत्र चेतराम, बच्ची को बुरी नीयत से बहला-फुसलाकर उठा ले गया। काफी देर तक जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई। वादी के फूफा बच्ची की तलाश में निकले। करीब तीन सौ मीटर दूर पहुंचने पर उन्हें बच्ची के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि आरोपी इन्द्रपाल ने बच्ची के कपड़े उतार दिए थे और उसके साथ दरिंदगी कर रहा था। परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची के कपड़े खून से सने हुए थे। बदहवास परिजन मासूम को लेकर तुरंत सदर बाजार थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए गए और गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस सबूतों के आधार पर इन्द्रपाल को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।