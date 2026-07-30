Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सात साल की बच्ची से दुष्कर्म में 20 साल की जेल, दो लाख जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

सदर बाजार क्षेत्र में 13 अप्रैल 2024 की थी घटना-अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम शंकर की कोर्ट ने दी सजाशाहजहांपुर, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष स

सात साल की बच्ची से दुष्कर्म में 20 साल की जेल, दो लाख जुर्माना

शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ प्रेम शंकर की कोर्ट ने वर्ष 2024 के एक अत्यंत चर्चित और दुखद मामले में सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने सात वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी इन्द्रपाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दिलीप सिंह चौहान ने मजबूत साक्ष्य, गवाही और अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र का यह मामला 13 अप्रैल 2024 की रात का है।

ये भी पढ़ें:छह वर्षीय बालिका से दुराचार करने वाले युवक को सजा

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, वादी उस रात लगभग 12:30 बजे अपनी सात साल की मासूम बेटी के साथ मोहल्ले में बज रहे डीजे पर गाने सुन रहे थे। इसी दौरान बच्ची शौच/पेशाब के लिए थोड़ी दूर गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहल्ले का ही निवासी इन्द्रपाल (32 वर्ष), पुत्र चेतराम, बच्ची को बुरी नीयत से बहला-फुसलाकर उठा ले गया। काफी देर तक जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई। वादी के फूफा बच्ची की तलाश में निकले। करीब तीन सौ मीटर दूर पहुंचने पर उन्हें बच्ची के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि आरोपी इन्द्रपाल ने बच्ची के कपड़े उतार दिए थे और उसके साथ दरिंदगी कर रहा था। परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची के कपड़े खून से सने हुए थे। बदहवास परिजन मासूम को लेकर तुरंत सदर बाजार थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए गए और गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस सबूतों के आधार पर इन्द्रपाल को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Rape अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।