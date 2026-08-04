सीडीओ ने कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण, ड्रोन से नैनो डीएपी छिड़काव देखा
कृषि विज्ञान केंद्र में निरीक्षण के दौरान सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी। शाहजहांपुर, संवाददाता। मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने सोमवार को कृषि विज्ञा
शाहजहांपुर। मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) का औचक निरीक्षण कर विभागवार प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने धान की फसल पर लगाए गए नैनो डीएपी के प्रदर्शन प्लॉट का निरीक्षण किया तथा ड्रोन के माध्यम से किए जा रहे नैनो डीएपी के छिड़काव का जायजा लिया। इफको के क्षेत्र प्रबंधक मानवेन्द्र सिंह ने नैनो डीएपी के उपयोग, फसल पर इसके प्रभाव तथा आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों की जानकारी दी। सीडीओ ने कृषि विज्ञान केंद्र की शोध एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का भी अवलोकन किया और वैज्ञानिकों को आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने तथा जैविक एवं आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उप कृषि निदेशक पुरुषोत्तम मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।
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