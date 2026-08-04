शाहिद सिद्दीकी बने राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष
रामगढ़ में राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन की बैठक में राजद नेता शाहिद सिद्दीकी को केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह बैठक छत्तरमाण्डू के कार्यालय में हुई थी। सिद्दीकी को कोयला मजदूरों और विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है।
रामगढ़, नगर प्रतिनिधि सीटू से संबद्ध राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन की बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता सह मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शाहिद सिद्दीकी को संगठन का केंद्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक छत्तरमाण्डू स्थित केंद्रीय कार्यालय चित्रगुप्त निवास में हुई। इस दौरान राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय महामंत्री ओम प्रकाश सिन्हा ने एक कार्यालय आदेश जारी किया।इस मनोनयन के साथ ही सिद्दीकी को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड स्तर पर संगठन के विस्तार का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। जारी आदेश के तहत सिद्दीकी को अधिकृत किया गया है। वे कोयला मजदूरों, विस्थापितों और आउटसोर्सिंग कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए पहल करेंगे।
वे सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, निदेशक (कार्मिक), निदेशक (ऑपरेशन) और सीसीएल के सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधकों से सीधे वार्ता कर मजदूरों के मुद्दों को हल कराएंगे।यूनियन के केंद्रीय महामंत्री सिन्हा ने सीसीएल के सभी क्षेत्रीय एवं केंद्रीय प्रबंधकों से अपील की है। ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत मनोनीत केंद्रीय उपाध्यक्ष को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। इस मनोनयन की प्रतिलिपि सीसीएल दरभंगा हाउस रांची के प्रबंधन और सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
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