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एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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बाबतपुर में शहीद सीआरपीएफ दरोगा रामनवल सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार रात को लाया गया। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रामनवाल का घर गाजीपुर जिले में है, और उनके शहीद होने से परिवार और क्षेत्र में शोक व्याप्त है।

एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि

बाबतपुर। असम में शहीद हुए सीआरपीएफ के दरोगा रामनवल सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार रात करीब 8.30 बजे इंडिगो के विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट लाया गया। टर्मिनल भवन से बाहर पार्थिव शरीर पर सीआरपीएफ और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जवान का पार्थिव का शरीर सारनाथ थाना क्षेत्र के लेढ़ूपुर स्थित उनके आवास भेजा गया। रामनवल सिंह मूल रूप से गाजीपुर जिले के निवासी थे। उनके शहीद होने की खबर से परिजनों में कोहराम मचा है। क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है।

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