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तेतुलमुड़ी में दो को मनेगी शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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शहीद शक्तिनाथ महतो की 78वीं जयंती समारोह 2 अगस्त को तेतुलमुड़ी में मनाया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहु मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में धनबाद सांसद, गिरिडीह सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा।

तेतुलमुड़ी में दो को मनेगी शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती

शहीद शक्तिनाथ महतो की 78 वीं जयंती समारोह को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बात की। जिलाध्यक्ष श्रवण राय ने बताया कि 2 अगस्त को तेतुलमुड़ी स्थित पैतृक गांव में आयोजित समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य आदित्य साहु बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कपुरिया मोड़ पर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया जाएगा, जिसके बाद जुलूस के रूप में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। शहीद महतो के अनुज व भाजपा के वरीय नेता सुरेश महतो ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में धनबाद सांसद ढुलू महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी तथा विधायक राज सिन्हा, रागिनी सिंह, नागेंद्र महतो, शत्रुघ्न महतो, रोशनलाल चौधरी व तिवारी महतो ने शामिल होने की सहमति दी है।

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इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, अधिकारी, सामाजिक संगठन, संगठित व असंगठित मजदूर, बीसीसीएल अधिकारी-कर्मचारी व ग्रामीण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती तेतुलमुड़ी के अलावा तेतुलमारी शक्ति चौक और टाटा सिजुआ 12 नंबर में भी मनाई जाएगी। मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रमंडलीय प्रभारी सुरेश महतो, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र महतो, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष जलाल अंसारी, महेश पासवान, तेतुलमारी मंडल अध्यक्ष असीम दत्ता, रमेश महतो, प्रदीप वर्मा, विष्णु महतो आदि मौजूद थे।

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