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पेपर लीक बिल में बहुत कड़े प्रावधान हैं : अमित शाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ युवाओं की उम्मीदों की रक्षा करेगा। यह विधेयक परीक्षाओं की पवित्रता को भंग करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। इसमें पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और विशेष टास्क फोर्स के गठन का प्रावधान भी है।

पेपर लीक बिल में बहुत कड़े प्रावधान हैं : अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बुधवार को लोकसभा से पास हुआ ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ युवाओं की उम्मीदों की रक्षा करता है। यह विधेयक उन लोगों के लिए सबसे कड़ी सजा का प्रावधान करता है जो सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को भंग करते हैं। अमित शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा कि आज लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ के पारित होने पर भारत के सभी छात्रों को बधाई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक हमारे युवाओं के सपनों और उम्मीदों की रक्षा करता है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि दोषियों को पूरी सजा मिले।

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इस विधेयक में पेपर लीक मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों में रोजाना करने और चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का प्रावधान है। यह केंद्र सरकार को किसी भी अपराध की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार भी देता है और जांच को दो महीने के भीतर पूरा करने का प्रावधान करता है।

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