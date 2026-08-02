मेरठ: एडवोकेट शादाब चौहान बने एआइएमआइएम के प्रवक्ता
मेरठ में, एआइएमआइएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर एडवोकेट शादाब चौहान को पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने उनका नियुक्ति पत्र जारी किया है। शादाब चौहान मीडिया के सामने पार्टी की स्थिति को जिम्मेदारी और गरिमा के साथ प्रस्तुत करेंगे।
मेरठ। एआइएमआइएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर मेरठ निवासी एडवोकेट शादाब चौहान को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। पार्टी ने महानगर मीडिया प्रभारी फ़ज़ल करीम ने बताया कि मेरठ निवासी शादाब चौहान मीडिया के समक्ष पार्टी का अधिकृत पक्ष जिम्मेदारी एवं गरिमा के साथ रखने का काम करेंगे।
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