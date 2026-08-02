Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेरठ: एडवोकेट शादाब चौहान बने एआइएमआइएम के प्रवक्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

मेरठ में, एआइएमआइएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर एडवोकेट शादाब चौहान को पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने उनका नियुक्ति पत्र जारी किया है। शादाब चौहान मीडिया के सामने पार्टी की स्थिति को जिम्मेदारी और गरिमा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

मेरठ: एडवोकेट शादाब चौहान बने एआइएमआइएम के प्रवक्ता
मेरठ: एडवोकेट शादाब चौहान बने एआइएमआइएम के प्रवक्ता

मेरठ। एआइएमआइएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर मेरठ निवासी एडवोकेट शादाब चौहान को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। पार्टी ने महानगर मीडिया प्रभारी फ़ज़ल करीम ने बताया कि मेरठ निवासी शादाब चौहान मीडिया के समक्ष पार्टी का अधिकृत पक्ष जिम्मेदारी एवं गरिमा के साथ रखने का काम करेंगे।

ये भी पढ़ें:आलमगीर बने मानवाधिकार परिषद के झारखंड राज्य लीगल सेल चेयरमैन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Meerut Latest News Meerut News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।