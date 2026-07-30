जदयू की प्रदेश सचिव ने नीतीश को चादर भेंट की
भागलपुर में, जनता दल (यू) की शबाना दाऊद ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वनिर्मित चादर भेंट की। उन्होंने कहा कि नीतीश के प्रति उनका हमेशा सम्मान और श्रद्धा रही है। कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सम्मान और भावनाओं को व्यक्त करने का प्रभावी माध्यम है।
भागलपुर। प्रदेश सचिव, जनता दल (यू) सह बिहार उर्दू परामर्शदातृ समिति की सदस्य शबाना दाऊद ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को स्वनिर्मित चादर भेंट की। शबाना ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति सदैव सम्मान और श्रद्धा रही है। कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सम्मान और भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है।
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