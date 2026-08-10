एनटीए कार्यालय पहुंचा एसएफआई प्रतिनिधिमंडल, जवाबदेही तय करने की मांग
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की दिल्ली इकाई के
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की दिल्ली इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कार्यालय पहुंचकर परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने जून-जुलाई 2026 में आयोजित यूजीसी-नेट और सीएसआईआर-नेट की उत्तर कुंजी और परिणाम तत्काल जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
एनटीए अधिकारियों से बातचीत
एसएफआई के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान एनटीए अधिकारियों ने यूजीसी-नेट की उत्तर कुंजी तत्काल जारी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद एनटीए की ओर से उत्तर कुंजी जारी करने संबंधी अधिसूचना भी जारी की गई। प्रतिनिधिमंडल में एसएफआई दिल्ली के सचिव सूरज एलामोन, अध्यक्ष नादिया सहित कई लोग शामिल थे। एसएफआई ने कहा कि एनटीए की बार-बार सामने आ रही विफलताओं के लिए संस्थागत जवाबदेही तय की जानी चाहिए। संगठन ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट में एनटीए के तीन विषय विशेषज्ञों के नाम सामने आने और गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा में कथित प्रक्रियागत खामियों का भी उल्लेख किया।
संस्थानिक जवाबदेही की मांग
एसएफआई ने कहा कि केवल उत्तर कुंजी जारी करने का आश्वासन संस्थागत जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता। संगठन ने एनटीए को समाप्त करने, परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और पारदर्शी व भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही।
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