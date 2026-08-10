पेपर लीक पर जवाबदेही तय करे एनटीए : एसएफआई
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने एनटीए से पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन ने एनटीए कार्यालय में जाकर सीबीआई चार्जशीट में नामित विशेषज्ञों पर कार्रवाई की मांग की। एनटीए अधिकारियों ने यूजीसी-नेट की उत्तर कुंजी समय पर जारी करने का आश्वासन दिया।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की। सोमवार को संगठन की दिल्ली इकाई का प्रतिनिधिमंडल एनटीए कार्यालय पहुंचा। दिल्ली इकाई अध्यक्ष नादिया और सचिव सूरज एलामोन ने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियां सामने आने पर संस्थागत जवाबदेही तय की जानी चाहिए। संगठन ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट में एनटीए के तीन विषय विशेषज्ञों के नाम सामने आने और गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा में कथित प्रक्रियागत खामियों का भी उल्लेख किया।
संगठन ने एनटीए को समाप्त करने, परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और पारदर्शी व भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही।प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान एनटीए अधिकारियों ने यूजीसी-नेट की उत्तर कुंजी तत्काल जारी करने का आश्वासन दिया। बाद में सोमवार को ही एनटीए की ओर से उत्तर कुंजी जारी करने संबंधी अधिसूचना भी जारी की गई।
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