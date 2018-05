शर्मनाकः मदरसे में छह बच्चों का यौन उत्पीड़न, मौलवी गिरफ्तार

मदरसा के 23 वर्षीय मौलवी को छह नाबालिग लड़कों का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्त अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि सभी लड़कों की उम्र 10 से 12 साल के बीच है। पिछले कुछ महीने में कथित तौर पर उनका उत्पीड़न हुआ।

अधिकारी ने बताया कि अरबी पढ़ाने वाले रेहान को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। उत्पीड़न के बारे में कुछ पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने 29 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने कहा कि कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। चक्रवर्ती ने बताया कि एक अदालत ने मौलवी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में आगे जांच की जा रही है।

हैदराबाद पुलिस के अनुसार मौलवी को 6 से 8 साल तक के 6 बच्चों के साथ शारीरिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सभी बच्चों को काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। आरोपी मौलवी को IPC की धारा 377, 506, 5 और 6 और POCSO ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।

Hyderabad: Police says, 'arrested a Madrasa teacher (maulvi) for sexually abusing 6 minors between 6 to 8 years of age. All 6 children have been rescued and sent for counselling. The accused has been booked under 377, 506 IPC, 5 & 6 of POCSO Act. ' pic.twitter.com/51Ry75EZGY