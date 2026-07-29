एसकेएमसीएच में छात्रों के मारपीट व छेड़खानी का मामला पहुंचा थाने

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एसकेएमसीएच में एक छात्रा से छेड़खानी के मामले में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। महिला डॉक्टर ने प्रिंसिपल से अनुशासनिक कार्रवाई की मांग की है। आरोप में पांच जूनियर छात्रों को नामजद किया गया है। मामले की जांच के लिए प्रिंसिपल ने एक कमेटी बनाई है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एसकेएमसीएच में मंगलवार की रात छात्रा से छेड़खानी और इसको लेकर छात्रों में मारपीट के मामले में कार्रवाई के लिए एसकेएमसीएच ओपी में आवेदन दिया गया है। यह आवेदन 2020 बैच की महिला डॉक्टर की ओर से दिया गया है। इसमें पांच जूनियर छात्रों को नामजद आरोपित बनाया गया है। महिला डॉक्टर ने कॉलेज की प्रिंसिपल को भी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। प्रिंसिपल ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है。

घटना का विवरण महिला डॉक्टर ने पुलिस व प्रिंसिपल को बताया है कि बीते 27 जुलाई की रात कैंपस में ड्यूटी से लौटते समय एक जूनियर ने नशे में बाइक से उनका रास्ता रोका। बैच पूछने पर जवाब देने के बाद भी उसने और उसके साथियों ने गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोपित ने महिला डॉक्टर से कहा कि ये हमारा कैंपस है, तुम जाओ। इस दौरान उसका साथी कार लेकर नशे में तीन-चार बार उसका चक्कर काटता रहा और गाड़ी की हेडलाइट सीधे उसपर डालता रहा। मदद के लिए बुलाए गए बैचमेट छात्र व छात्राओं के के साथ जूनियर छात्रों ने मारपीट की। रात में ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन शराब के नशे में होने के बावजूद छात्रों को ओपी से छोड़ दिया गया।

प्रिंसिपल का बयान महिला डॉक्टर ने प्रिंसिपल से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बताया है कि सीसीटीवी फुटेज से सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा। महिला डॉक्टर ने सात साथी छात्र व डॉक्टर को भी घटना का गवाह बताया है। एसकेएमसीएच ओपी के प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं, प्राचार्य डॉ. कुमारी विभा ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है।