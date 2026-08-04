टर्बुलेंस के कारण फुकेत-दिल्ली एयर इंडिया विमान 300 फीट नीचे आया,15 लोग घायल

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की उड़ान एआई-2379 को थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आते समय भयंकर एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस घटना में 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 11 यात्री और 4 केबिन क्रू सदस्य शामिल हैं। घायलों को तीन अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

विमान उतरने से पहले ही आईजीआई पर हुआ एलर्ट,तीन अस्पतालों में पहुंचाए गए घायल यात्री नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

घटना का विवरण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा (आईजीआई) पर मंगलवार को थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान सुबह अचानक भीषण एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। इस दौरान विमान ने हवा में लगभग 300 फीट नीचे आ गई जिसके बाद विमान में अफरा-तफरी मच गई। घटना में 11 यात्रियों और चार केबिन क्रू सदस्य समेत कम से कम 15 लोग घायल हो गए।

घायल यात्रियों की स्थिति प्राप्त जानकारी के अनुसार फुकेत से 8 बजे इस विमान के उड़ान भरने के लगभग डेढ़ घंटे बाद विमान एयर टर्बुलेंस में फंस गया जिसके कारण निर्धारित उड़ान से नीचे आने लगा। जिससे यात्रियों के सिर टकराने, केबिन से सामान उनके ऊपर गिरने, चोट लगने सहित कई मामले आए। विमान में शामिल लोगों के अनुसार विमान के अंदर लोगों में भय का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इनमें केबिन क्रू सदस्य को गंभीर चोटें आई हैं। टर्बुलेंस में फंसने की सूचना के बाद से ही आईजीआई पर अलर्ट हो गया। विमान सुबह 11.30 बजे आईजीआई पर विमान पर उतरा। विमान के उतरते ही घायलों को उतार कर तुरंत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल, वसंत कुंज स्थित फोर्टिस और वसंत कुंज इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में भर्ती किया गया। सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

जांच एवं सहायता प्राप्त जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान एआई-2379 का संचालन ए-320 विमान से किया जा रहा था। विमान में 134 यात्री और आठ चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

एयर इंडिया का बयान इस मामले में एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही उड़ान एआई-2379 को उड़ान के दौरान क्रूज चरण में थोड़े समय के लिए टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण विमान की ऊंचाई में क्षणिक बदलाव आया। विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों तथा चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से विमान से उतर गए। फिलहाल किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें एहतियात के तौर पर एयर इंडिया की एयरपोर्ट टीम और चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में हवाई अड्डे की चिकित्सा सुविधा में जांच और उपचार के लिए ले जाया गया है।

एयर इंडिया की प्राथमिकता हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा तथा उनका कल्याण एयर इंडिया की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभावित सभी लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है और जांच के तहत संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है।