एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस में घायल यात्री अस्पताल भर्ती,अब कभी प्लेन में नहीं बैठेंगे

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2379, जो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी, ने अचानक तेज टर्बुलेंस का सामना किया। हादसे में लगभग 18 से 20 यात्री घायल हुए, जिनमें से कई को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। यात्रियों का सामान विमान के अंदर गिर गया, जिससे घबराहट फैल गई।

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर सफर कर रहे यात्रियों के लिए वह पल किसी भयानक सपने जैसा बन गया, जब एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2379 को अचानक तेज टर्बुलेंस (हवा के दबाव में उतार-चढ़ाव) की चपेट में आ गई। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही इस उड़ान में हुए भीषण हादसे में लगभग 18 से 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायल यात्रियों में से चार यात्रियों को इलाज के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया है, जहां उनका आपातकालीन वार्ड में इलाज चल रहा है। घायलों में एक महिला भी शामिल है, जिसके सिर पर केबिन से भारी सामान गिर गया था। मरीजों के पहुंचने पर मेदांता अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई।

दस बजे अचानक नीचे जाने लगा प्लेन, मची चीख-पुकार दिल्ली के जनकपुरी निवासी 32 वर्षीय लक्ष्य कुमार ने हिन्दुस्तान से आपबीती सुनाते हुए बताया कि वह बीते 30 जुलाई को चार दिन के लिए अपनी पत्नी तान्या बग्गा और डेढ़ साल के मासूम बेटे के साथ फुकेट घूमने गए थे। छुट्टियों के बाद जब वह मंगलवार सुबह थाईलैंड के समय अनुसार आठ बजकर दस मिनट पर एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 2379 में फुकेट से सवार होकर भारत लौट रहे थे और फ्लाइट को सवा 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरना था। दिल्ली में उतरने से एक घंटा पहले सुबह दस बजे के लगभग प्लेन 70 हजार फीट के लगभग उड़ रहा था। आसमान में अचानक से प्लेन तेजी से नीचे की ओर जाने लगा और लगभग पांच हजार फीट तक नीचे अचानक से चला गया। इस दौरान प्लेन में इतने जोरदार झटके लगे कि यात्री अपनी सीटों से उछल पड़े और ऊपर बने लगेज रैक्स (ओवरहेड बिन) से यात्रियों का सामान突然 खुल कर लोगों के सिर पर गिरने लगा। विमान के अंदर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। इस दौरान भारी सामान सिर पर लगने से लक्ष्य कुमार की पत्नी तान्या बग्गा गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे में लक्ष्य और उनका डेढ़ वर्षीय बेटा बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद घायलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। घायलों को सिर,हाथ,पैर और आंख् पर गंभीर चोटे आई है। उनके साथ प्लेनमें सफर कर रहा दिल्ली निवासी ईशान आहूजा के हाथ में मामूली चोट आई। एयरपोर्ट पर प्राथमिक उपचार के बाद वह घर चले गए।

पीड़ित ने कहा, अब कभी नहीं करेंगे हवाई सफर अस्पताल परिसर में मौजूद लक्ष्य ने अपना अपना दर्द साझा करते हुए कहा प्लेन जब नीचे की और जा रहा था कि तब उनके डेढ़ साल के बच्चे की जान पर बन आई थी। हादसे के खौफ से सहमे पति ने भावुक होकर कहा उस वक्त ऐसा लगा कि अब हम ज़िंदा नहीं बचेंगे। इस डरावने अनुभव के बाद अब हम कभी दोबारा प्लेन में नहीं बैठे पाएंगे। हालांकि उन्होंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवाया था।

वीडियो बनाने से रोका, पायलट ने दिया था आश्वासन यात्रियों का आरोप है कि जब हादसा हुआ और लोग अपने फोन से स्थिति की वीडियो बनाने लगे, तो क्रू और पायलट ने उन्हें वीडियो बनाने से सख्त मना कर दिया। हालांकि, जब प्लेन सामान्य स्थिति में आया, तब पायलट ने एनाउंसमेंट कर यात्रियों से बातचीत की और उसके बाद अपने कॉकपीट से बाहर आकर पायलट ने सभी यात्रियों को देखा और बातचीत कर उनको सब ठीक होने का आश्वासन दिया। सभी को तय समय पर सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाने का भरोसा दिया। विमान की दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग के तुरंत बाद एयरलाइंस और सुरक्षा टीमों ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया। घायल यात्रियों को तत्काल कई अस्पतालों में भेजा गया और कुछ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया।

दूसरे जगह उतारने का आग्रह किया लक्ष्य कुमार ने हिन्दुस्तान से बातचीत में बताया कि जब अपने कॉकपीट से बाहर आकर यात्रियों से बातचीत की। इस दौरान यात्रियों ने आग्रह किया कि वह पास के ही एयरपोर्ट पर जल्द ही प्लेन को उतार दे,इस पर पायलट ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है और वहां पर उतरने ही सभी को फर्स्ट एड उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद साढ़े 11 बजे के लगभग प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया।

व्हील चेयर पर एयरपोर्ट से बाहर निकाला लक्ष्य कुमार ने बताया कि पत्नी के सिर पर सामान गिरने से वह घायल हो गई। एयरपोर्ट से वह अपने बेटे को गोद में लेकर और पत्नी को व्हील चेयर पर लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले और एंबुलेंस की मदद से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचे। पत्नी का इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने जांच के बाद सीटी स्कैन और एमआरई सहित कई टेस्ट करने की सलाह दी है और रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा की पत्नी ठीक है या नहीं। हादसे के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। हादसे की सूचना के बाद दिल्ली से लक्ष्य का छोटा भाई भी मेदांता अस्पताल में पहुंच गए।

इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है इलाज मेदांता अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, घायल यात्रियों को सर, गर्दन,पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों की एक विशेष टीम आपातकालीन वार्ड में उनका इलाज कर रही है। फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है।

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