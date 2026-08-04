हाईवे पर 20 किमी लंबा जाम, 14 घंटे रेंगते रहे वाहन
हमीरपुर, संवाददाता। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर सोमवार की रात से लगना शुरू हुआ जाम
हमीरपुर। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर सोमवार की रात से लगना शुरू हुआ जाम का असर मंगलवार की दोपहर 12 बजे तक दिखाई दिया। इस दौरान हाईवे में 20 किमी का एरिया पर वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ते रहे। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों और रोजमर्रा की कानपुर-लखनऊ की यात्रा करने वालों को उठाना पड़ी। लोग यात्री बसों से उतरकर पैदल ही अपने गंतव्य को जाते दिखे। जाम घाटमपुर में सावन के पहले सोमवार को निकलने वाली कांवड़ यात्रा की वजह से रूट डायवर्ट करने की वजह से लगा था। सावन माह के पहले सोमवार के चलते घाटमपुर में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शाम से ही भारी वाहनों की नो इंट्री करते हुए रूट डायवर्ट कर दिया गया था।
भारी वाहनों की निकासी न होने के कारण वाहनों की कतारें हाईवे पर लगना शुरू हो गईं थीं। रात करीब 10 बजे हमीरपुर की सीमा में भी वाहनों की लाइनें लगनी शुरू हो गईं। हालात यह हो गए कि रात भर हल्के व भारी वाहन इस जाम में फंसते चले गए। जिसका असर दूसरे दिन दोपहर तक दिखाई दिया। मंगलवार की सुबह तक जाम न खुलने के कारण स्कूली वाहन और एंबुलेंस भी इस जाम में फंस गई। बच्चे देरी से स्कूल पहुंचे। एंबुलेंस में मरीजों को परेशान होना पड़ा।ट्रैफिक और कोतवाली पुलिस जाम खुलवाती नजर आई। मंगलवार को दिन में 12 बजे के आसपास याताात सामान्य हो सका। कुल 14 घंटे तक इस हाईवे के 20 किमी लंबाई में वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ते रहे। यातायात प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि घाटमपुर में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के चलते किए गए रूट डायवर्जन के कारण जाम की समस्या हुई थी।
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