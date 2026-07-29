317 बच्चों पर सिर्फ चार शिक्षकों का जिम्मा पढ़ाई पर पड़ रहा असर एक एक शिक्षक संभाल रहे कई कक्षाएं

योगापट्टी, एक संवाददाता योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिसवा बैरागी में शिक्षकों की भारी कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विद्यालय में नामांकित 317 छात्र-छात्राओं की शिक्षा की जिम्मेदारी महज चार शिक्षकों के कंधों पर है। शिक्षक कम होने के कारण एक एक शिक्षक को एक साथ कई कक्षाओं का संचालन करना पड़ रहा है।जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चुनौती बन गया है।वही इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों के अनुपात में काफी कम है।कई बार एक ही शिक्षक को अलग-अलग कक्षाओं में जाकर पढ़ाना पड़ता है।

इसके अलावा विद्यालय के प्रशासनिक कार्य, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन,ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करना,अभिलेख संधारण एवं अन्य विभागीय जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ऐसे में प्रत्येक छात्र पर पर्याप्त समय देना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।सभी विषयों की नियमित एवं व्यवस्थित कक्षाएं संचालित करना कठिन हो गया है।परीक्षा,मूल्यांकन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।प्रखंड के कई सरकारी विद्यालयों में भी यही स्थिति बनी हुई है।कहीं छात्रों की संख्या अधिक है तो कहीं शिक्षक बेहद कम हैं।इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा प्रभावित हो रही है।वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है।वहां आवश्यकता के अनुसार अन्य विद्यालयों से शिक्षकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।उन्होंने कहा कि विभाग स्तर पर भी शिक्षकों की कमी की जानकारी भेजी गई है। और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।