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नौबतपुर बार्डर पर ट्रेलर कार से भिड़ा, दो की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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सैयदराजा में एक ट्रेलर ने कार को ज़ोरदार टक्कर मारी। दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए जबकि चालक ने सुरक्षित बच निकलने में सफलता पाई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच शुरू की गई है।

नौबतपुर बार्डर पर ट्रेलर कार से भिड़ा, दो की हालत गंभीर

सैयदराजा, हिन्दुस्तान संवाद । सैयदराजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर बार्डर कर्मनाशा नदी के पास बिहार की तरफ जा रही कार पर पीछे से एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी की कार कई बार पलटने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गयी। कार में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चालक बाल-बाल बच गया। जबकि एक लोग को हल्की चोटे आई हैं। कार सवार पांच लोग बीएचयू अस्पताल से झारखंड लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। एनएचएआई की टीम ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां दो की हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

घटना का विवरण

झारखंड के पलामू जिले के थाना क्षेत्र विश्रामपुर निवासी अनिल पांडेय के 25 वर्षीय पुत्र आयुष का बीएचयू में गंभीर रोग का इलाज चल रहा है। आगामी मंगलवार को आयुष का बीएचयू में आपरेशन होना था। इसी सिलसिले में बेटे पीयूष को डाक्टरों को दिखाने के लिए पिता अनिल पांडेय बेटे के साथ ही गांव के विजय तिवारी तथा उज्ज्वल दूबे के साथ कार से बीएचयू गये थे। कार विपिन पांडेय चला रहा था। बीएचयू में डाक्टर को दिखाने के बाद शाम करीब पांच बजे कार सवार घर लौट रहे थे। कार जैसे ही नौबतपुर बार्डर कर्मनाशा नदी पुल के पास पहुंची थी तभी तेज गति से पीछे से आ रहे ट्रक ट्रेलर ने ज़ोरदार टक्कर मार दी। जिससे कार कई बार पलटने के बाद डिवाइडर पर पहुंच गयी। कार में सवार अनिल तिवारी और उनके पुत्र आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं विजय तिवारी और उज्ज्वल दूबे को हल्की चोंटें आई है। जबकि चालक विपिन बाल बाल बच गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से सभी घायलों को कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान बिहार जाने वाली लेन पर जाम की स्थिति हो गई। वहीं ट्रक ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

सामान्य प्रश्न

यह सड़क दुर्घटना कब हुई?
यह सड़क दुर्घटना शाम करीब पांच बजे हुई।
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