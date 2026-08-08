पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार ट्रक से टकराई, चार घायल, एक की हालत गंभीर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ जा रही कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। सड़क हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए।

दोस्तपुर (सुलतानपुर), संवाददाता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के आनूपुर गांव के निकट, एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 151 पर लखनऊ की ओर जा रही एक कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस टक्कर में कार सवार चारों लोग घायल हो गए। सभी घायलों को यूपीडा की एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल अंबेडकर नगर रेफर कर दिया। यूपीडा सूत्रों के अनुसार कार चालक सौरव द्विवेदी, निवासी बृजपुरी, दिल्ली, अपने साथियों आलोक पांडे, राहुल पुनिया और संदीप के साथ कुशीनगर से लखनऊ जा रहे थे।

जानकारी के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी और आगे चल रहे अज्ञात ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक सौरव द्विवेदी के सीने पर गंभीर चोटें आईं, जबकि कार में सवार बाकी तीनों यात्री भी घायल हुए।