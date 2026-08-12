तेरफ्तार का कहर: लखीसराय-जमुई मार्ग पर खड़ी पिकअप में दूसरे वाहन ने मारी टक्कर, देवघर से लौट रहा 17 वर्षीय किशोर गंभीर

लखीसराय हिन्दुस्तान संवाददाता। लखीसराय-जमुई मुख्य मार्ग स्थित तेतरहाट थाना क्षेत्र के इलाके में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। देवघर से पूजा कर लौट रहे श्रद्धालुओं की खड़ी पिकअप में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप पर सवार 17 वर्षीय एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों श्रद्धालु एक पिकअप में सवार होकर देवघर मंदिर से दर्शन पूजन के बाद अपने घर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान तेतरहाट थाना क्षेत्र के पास मुख्य मार्ग किनारे गाड़ी रोककर सभी यात्री कुछ देर विश्राम कर रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार पिकअप ने खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि खड़ी पिकअप का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय गाड़ी पर मौजूद पटोरी निवासी रामू साहनी का 17 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में घायल किशोर को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है。