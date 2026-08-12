तेरफ्तार का कहर: लखीसराय-जमुई मार्ग पर खड़ी पिकअप में दूसरे वाहन ने मारी टक्कर, देवघर से लौट रहा 17 वर्षीय किशोर गंभीर
लखीसराय में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ जिसमें देवघर से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप में तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 17 वर्षीय विक्रम कुमार गंभीरता से घायल हो गया और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है।
लखीसराय हिन्दुस्तान संवाददाता। लखीसराय-जमुई मुख्य मार्ग स्थित तेतरहाट थाना क्षेत्र के इलाके में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। देवघर से पूजा कर लौट रहे श्रद्धालुओं की खड़ी पिकअप में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप पर सवार 17 वर्षीय एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों श्रद्धालु एक पिकअप में सवार होकर देवघर मंदिर से दर्शन पूजन के बाद अपने घर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान तेतरहाट थाना क्षेत्र के पास मुख्य मार्ग किनारे गाड़ी रोककर सभी यात्री कुछ देर विश्राम कर रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार पिकअप ने खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि खड़ी पिकअप का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय गाड़ी पर मौजूद पटोरी निवासी रामू साहनी का 17 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में घायल किशोर को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है。
यात्रियों ने चालक को दबोचा, पुलिस के हवाले किया:
हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। खड़ी पिकअप में मौजूद यात्रियों ने साहस और तत्परता दिखाते हुए भाग रहे आरोपी चालक को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया चालक बेतिया जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
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