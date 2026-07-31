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चुट्टूपालू घाटी में ब्रेक फेल ट्रेलर ने महिला चिकित्सक की कार को कुचला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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दो घंटे से अधिक चले रेस्क्यू के बाद सुरक्षित निकाला गया रामगढ़, एक प्रतिनिधि। जिले की चुट्टूपालू घाटी में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ।

चुट्टूपालू घाटी में ब्रेक फेल ट्रेलर ने महिला चिकित्सक की कार को कुचला

रामगढ़, एक प्रतिनिधि। जिले की चुट्टूपालू घाटी में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने के बाद ट्रेलर संख्या एनएल 01 एन 7307 ने पीछे से एक ट्रक और कार संख्या जेएच 01 सीएक्स 1775 को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और कार दो भारी वाहनों के बीच पूरी तरह दब गई। हादसे के बाद कार में सवार महिला चिकित्सक डॉ. अनिता कुमारी और चालक निशांत करमाली करीब दो घंटे से अधिक समय तक वाहन के अंदर फंसे रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। जिसके बाद बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों ट्रेलरों में भारी सामान लदा होने के कारण राहत कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। पहले ट्रेलर से सामान उतरवाया गया। फिर क्रेन, हाइड्रा और अन्य भारी मशीनों की सहायता से ट्रेलर को हटाने का प्रयास किया गया। लगातार प्रयास के बाद ट्रेलर हटाया जा सका और पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार तक बचाव दल पहुंचा。

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महिला चिकित्सक, हर पल बढ़ती रही चिंता

हादसे के बाद रांची निवासी डॉ. अनिता कुमारी और चालक निशांत करमाली कार के अंदर ही फंस गए थे। ट्रेलर कार के ऊपर गिर जाने से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कार का अगला और ऊपरी हिस्सा पूरी तरह दब चुका था। मौके पर मौजूद लोगों की निगाहें लगातार रेस्क्यू अभियान पर टिकी थीं। बचाव दल समय-समय पर कार में फंसे दोनों लोगों से आवाज लगाकर उनका हालचाल लेता रहा। ताकि उनका मनोबल बना रहे। करीब दो घंटे से अधिक समय तक चले कठिन राहत अभियान के बाद जब ट्रेलर हटाया गया तो दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए कि इतनी भयावह दुर्घटना के बावजूद दोनों की जान बच गई। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया।

ट्रेलर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज

हादसे के बाद कार चालक निशांत करमाली ने रामगढ़ थाने में आवेदन देकर ट्रेलर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। आवेदन में उन्होंने बताया कि वह डॉ. अनिता कुमारी की कार संख्या जेएच 01 सीएक्स 1775 चलाते हैं। गुरुवार सुबह वह उन्हें लेकर रांची से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। इसी दौरान चुट्टूपालू घाटी में पीछे से आ रहे ट्रेलर संख्या एनएल 01 एन 7307 के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रेलर पलटकर कार के ऊपर आ गिरा। जिससे दोनों वाहन के अंदर फंस गए। आवेदन में ट्रेलर चालक की लापरवाही को दुर्घटना का कारण बताते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सड़क सुरक्षा उपायों की आवश्यकता

रामगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि भारी वाहन के नीचे कार दब जाने के कारण बचाव अभियान में काफी कठिनाई आई। लेकिन पुलिस, स्थानीय लोगों और राहत दल के संयुक्त प्रयास से दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों के अनुसार चुट्टूपालू घाटी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण यह क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। गुरुवार की यह घटना एक बार फिर घाटी में भारी वाहनों की तकनीकी जांच, गति नियंत्रण और सड़क सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने की जरूरत को उजागर करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हादसे के समय कार में कौन सवार थे?
हादसे के समय कार में महिला चिकित्सक डॉ. अनिता कुमारी और चालक निशांत करमाली सवार थे।
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