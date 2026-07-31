सुपौल : जलस्तर घटते ही कोसी का कटाव तेज, किशनपुर में 15 परिवार के घर नदी में समाए

दुबियाही पंचायत के बेला गोठ के पूर्ण रूप से कट जाने के बाद अब मौजहा पंचायत के पंचगछिया और बगहा दो नदी के बीच बसे गांव पर कोसी का कहर टूट पड़ा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रहे कटाव के कारण अब तक 15 परिवारों के 25 घर कोसी नदी में समा चुके हैं, जबकि 19 परिवारों के करीब 30 घर अभी भी कटाव की जद में हैं। कटाव की रफ्तार से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से नदी का बहाव तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा है। देखते ही देखते कई लोगों के आशियाने नदी में विलीन हो गए। जिन परिवारों के घर अब भी खतरे की जद में हैं, वे अपने घरों का सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। कई परिवार अस्थायी रूप से ऊंचे स्थानों और रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हैं।

भयावह स्थिति

कटाव की भयावह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजहा पंचायत के वार्ड 14 में मुख्यमंत्री नल-जल योजना के तहत लगाए गए पानी की टंकी भी कटाव की चपेट में आकर कोसी नदी में विलीन हो गई। इसके कारण आसपास के लोगों के समक्ष पेयजल संकट उत्पन्न होने की आशंका भी गहरा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बरसात के मौसम में कोसी नदी गांवों पर कहर बनकर टूटती है, लेकिन समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं होने से स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रशासन और जल संसाधन विभाग को कटाव की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी पहल नहीं की गई। यदि शीघ्र सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराया गया तो गांव के और कई घर नदी में समा सकते हैं। कोसी नदी के लगातार बढ़ते कटाव को देखकर ग्रामीणों में भय और अनिश्चितता का माहौल है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि रात-दिन नदी के कटाव की आवाज सुनाई देती है, जिससे हर समय घर कटने का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग से तत्काल कटावरोधी कार्य शुरू कराने, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने तथा उचित मुआवजा एवं राहत उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि अविलंब ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पंचगछिया और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो सकता है। इस सबंध में प्रभारी सीओ जियाउल कमर ने बताया की राजस्व कर्मचारी स्थल जांच कर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया हैं。