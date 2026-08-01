केरल में बाढ़ और भूस्खलन से चार की मौत, चार मछुआरे लापता

गुजरात, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा में बारिश और बाढ़ से स्थिति गंभीर हो गई है। केरल में चार लोगों की मौत हुई और कई लापता हैं। ओडिशा में बाढ़ के हालात के बीच मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। गुजरात में 27,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। असम में मृतकों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है।

गुजरात में फिर भारी बारिश, जम्मू-कश्मीर में बादल फटे, ओडिशा के दस जिलों में अलर्ट इडुक्की/ कोट्टायम (केरल),/ भुवनेश्वर। एजेंसी। केरल समेत देश के अलग-अलग राज्यों में बारिश और बाढ़ से लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। केरल में बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन में शनिवार को चार लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को बचाया गया है। एक अन्य घटना में चार मछुआरे लापता हो गए। ओडिशा और गुजरात में फिर बाढ़ की स्थिति है और प्रशासन अलर्ट पर है।

ओडिशा में बाढ़ की स्थिति ओडिशा में हीराकुंड बांध के 22 गेट खुलने से राज्य के 10 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया है। 1,300 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए और फसलों को नुकसान हुआ है।

केरल में भूस्खलन की घटनाएँ अधिकारियों ने बताया कि केरल में भूस्खलन में मृतकों की पहचान इडुक्की जिले 65 वर्षीय सुमति, 24 वर्षीय जोसेफिन, 46 वर्षीय रेजिना जॉनी और 77 वर्षीय प्रभाकरण नायर के रूप में हुई है। सुमति के पड़ोसियों ने उनके पति रवि और बेटे रतीश को बचाया। हादसे के बाद एनडीआरएफ के साथ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। इस बीच कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नेशनल हाईवे-183 पर जलजमाव है। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड हैं। 17 मछुआरों को बचाया गया है। कई छोटे बांधों के गेट खोलने के निर्देश दिए गए हैं।

किश्तवाड़ में बादल फटे, बाढ़ जम्मू, एजेंसी। किश्तवाड़ के चत्रू इलाके में शनिवार बादल फटने से बाढ़ आ गई। इससे कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। इस बीच मौके पर पहुंची एजेंसियों ने मलबा हटाया। यहां कई स्कूलों को बंद किया गया है। अधिकारियों ने फिलहाल, ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को रोकी गई अमरनाथ यात्रा फिर शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यात्रा शनिवार को बालटाल रूट से शुरू की गई।

गुजरात में राहत कार्य गुजरात : 27 हजार लोग सुरक्षित स्थान पर भेजे गए

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात के सूरत और नवसारी में शनिवार को फिर भारी बारिश हुई। ऐसे में 27,000 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। सूरत के अंबिका तालुका में सुबह 6 बजे तक खत्म हुए 24 घंटों में 611 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। अमहदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर और बोरबी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

असम में स्थिति असम : मृतकों की संख्या 82 पहुंची, लाखों लोग प्रभावित

गुवाहाटी, एजेंसी। असम के शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और चराइदेव जिले में अभी भी 1.92 लाख लोग प्रभावित हैं। दो और लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की कुल संख्या 82 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कई नदियां अभी उफान पर हैं। यहां करीब 13,000 लोग 54 राहत शिविरों में हैं।