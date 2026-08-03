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तेज बारिश से केबल फाल्ट व ब्रेकडाउन से बिजली-पानी ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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तेज बारिश के कारण राजधानी में लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिजली गुल होने से कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई। उपभोक्ताओं ने बिजली बहाल करने के लिए शिकायत की, लेकिन कर्मचारियों को मुश्किलें आईं। कुछ क्षेत्रों में करंट से भैंस की भी मौत हो गई।

तेज बारिश से केबल फाल्ट व ब्रेकडाउन से बिजली-पानी ठप

तेज बारिश के कारण सोमवार को राजधानीवासियों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन शहर से लेकर गांव तक जगह-जगह ब्रेकडाउन, अंडरग्राउंड केबल फाल्ट के कारण घंटों बिजली गुल रही। इससे सआदतगंज, आरडीएसओ, अहिबरनपुर, गोमतीनगर, इंदिरानगर सहित कई इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो गया। परेशान उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र से लेकर टोल फ्री 1912 पर शिकायत की, लेकिन जलभराव व फाल्ट अधिक होने से कर्मचारियों को बिजली बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सआदतगंज के नूरबाड़ी उपकेंद्र का नजफ फीडर सुबह करीब 3:30 बजे ब्रेकडाउन हो गया। इससे वजीरबाग, मॉडल कॉलोनी और दरगाह हजरत अब्बास सहित कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। सुबह सात बजे तक बिजली नहीं आई तो घरो में पानी का संकट खड़ा हो गया। जूनियर इंजीनियर ने बताया कि जलभराव के कारण बिजली फाल्ट ठीक करने में समय लग गया। हालांकि सुबह 7.30 बजे बिजली बहाल हो गई। इसके अलावा आजाद नगर उपकेंद्र के मोज्जम नगर कॉलोनी में शाम को बिजली गुल रही। शारदा नगर के शिव कॉलोनी कमलापुर में बिजली गुल रही। दुबग्गा, पारा, काकोरी, कबीरनगर में भी बिजली गुल रही। हरदोई रोड स्थित भतोईया अंडरपास के पास केबल फाल्ट हो गया। इससे अमानीगंज उपकेंद्र की बिजली गुल हो गई। वहीं अहिबरनपुर उपकेंद्र का चमन होटल फीडर, अलीगंज के चौधरीटोला और लालकुआं के रिसालदार पार्क में भी बिजली गुल रही। रहीमाबाद उपकेंद्र में दोपहर 12 बजे अचानक फीडर में धमाका हो गया। इसके चलते रहीमाबाद, जिन्दौर, बाकीनगर, दौलतपुर, तरौना और ससपन समेत करीब 150 गांवों की बिजली ढाई घंटे ठप रही। दोपहर 2:30 बजे मरम्मत के बाद आपूर्ति शुरू हो सकी।

मोहनलालगंज व गोसाईगंज में बिजली गुल

मोहनलालगंज ओल्ड सबस्टेशन में रात 1 बजे खुजेहटा की 33 केवी लाइन खराब हुई, जिसे बनाने में 5 घंटे लगे। इसके तुरंत बाद शुरू हुई बारिश के कारण धनुवासांड, यूपीएएल और सिसेंडी फीडर जवाब दे गए, जिन्हें ठीक करने में 2 से 4 घंटे लगे। गोसाईगंज में दोपहर 12 बजे आई तकनीकी खराबी के कारण कस्बा और आसपास के गांव करीब तीन घंटे बिजली गुल रही। वहीं मलिहाबाद में बारिश से पहले एहतियातन पेड़ों की डालियों की छंटाई के लिए दोपहर 12 से 4 बजे तक चौधराना, सैय्यदबाड़ा, मुंशीगंज और समदा तालाब क्षेत्र में बिजली गुल रही।

मलिहाबाद में करंट से भैंस की मौत

मलिहाबाद, संवाददाता।

मोहम्मद नगर तालुकेदारी गांव में ट्रांसफार्मर से 50 मीटर दूर बंधी पूर्व प्रधान महादेव की दुधारू भैंस की जमीन में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। भैंस की कीमत करीब 50 हजार रुपये थी। बिना किसी टूटे तार के इतनी दूर करंट फैलने से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना देकर पास स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

FAQs

तेज बारिश के कारण किन क्षेत्रों में बिजली गुल हुई?
तेज बारिश के कारण सआदतगंज, आरडीएसओ, अहिबरनपुर, गोमतीनगर, इंदिरानगर सहित कई इलाकों में बिजली गुल हुई।
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