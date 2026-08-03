तेज बारिश से केबल फाल्ट व ब्रेकडाउन से बिजली-पानी ठप

तेज बारिश के कारण सोमवार को राजधानीवासियों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन शहर से लेकर गांव तक जगह-जगह ब्रेकडाउन, अंडरग्राउंड केबल फाल्ट के कारण घंटों बिजली गुल रही। इससे सआदतगंज, आरडीएसओ, अहिबरनपुर, गोमतीनगर, इंदिरानगर सहित कई इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो गया। परेशान उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र से लेकर टोल फ्री 1912 पर शिकायत की, लेकिन जलभराव व फाल्ट अधिक होने से कर्मचारियों को बिजली बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सआदतगंज के नूरबाड़ी उपकेंद्र का नजफ फीडर सुबह करीब 3:30 बजे ब्रेकडाउन हो गया। इससे वजीरबाग, मॉडल कॉलोनी और दरगाह हजरत अब्बास सहित कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। सुबह सात बजे तक बिजली नहीं आई तो घरो में पानी का संकट खड़ा हो गया। जूनियर इंजीनियर ने बताया कि जलभराव के कारण बिजली फाल्ट ठीक करने में समय लग गया। हालांकि सुबह 7.30 बजे बिजली बहाल हो गई। इसके अलावा आजाद नगर उपकेंद्र के मोज्जम नगर कॉलोनी में शाम को बिजली गुल रही। शारदा नगर के शिव कॉलोनी कमलापुर में बिजली गुल रही। दुबग्गा, पारा, काकोरी, कबीरनगर में भी बिजली गुल रही। हरदोई रोड स्थित भतोईया अंडरपास के पास केबल फाल्ट हो गया। इससे अमानीगंज उपकेंद्र की बिजली गुल हो गई। वहीं अहिबरनपुर उपकेंद्र का चमन होटल फीडर, अलीगंज के चौधरीटोला और लालकुआं के रिसालदार पार्क में भी बिजली गुल रही। रहीमाबाद उपकेंद्र में दोपहर 12 बजे अचानक फीडर में धमाका हो गया। इसके चलते रहीमाबाद, जिन्दौर, बाकीनगर, दौलतपुर, तरौना और ससपन समेत करीब 150 गांवों की बिजली ढाई घंटे ठप रही। दोपहर 2:30 बजे मरम्मत के बाद आपूर्ति शुरू हो सकी।