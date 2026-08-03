Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज से तीन दिन तेज बारिश का अलर्ट, गिरेगा तापमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

मौसम विभाग ने 3 से 5 अगस्त के बीच तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के मौसम विज्ञानी ने बताया कि बारिश के कारण तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। रविवार को हल्की बारिश के बावजूद, अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था।

आज से तीन दिन तेज बारिश का अलर्ट, गिरेगा तापमान

मौसम विभाग ने तीन दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तापमान में भी गिरावट हो सकती है। रविवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। हालांकि तापमान में खास अंतर नहीं पड़ा। दिन में अधिकतम तापमान 32.4 और रात में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। रविवार को पूरा दिन धूप नहीं निकली। सुबह से आसमान बादलों से घिरा रहा। दिन में कई बार बारिश और बूंदाबांदी हुई। हालांकि खंडित वर्षा का असर दिखा और कई इलाकों में रिमझिम फुहार ही हुई। बारिश के बाद भी तापमान पर खास असर नहीं पड़ा।

ये भी पढ़ें:Purnia News: रिमझिम बारिश से मिली राहत, चार दिनों तक हल्की वर्षा के आसार

दिन में अधिकतम तापमान बीते चौबीस घंटे में मामूली बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि 3 से 5 अगस्त को तेज बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।

ये भी पढ़ें:दोपहर तक तेज धूप, फिर आसमान में घने बादल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Weather Forecast Bareily Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।