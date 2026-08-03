आज से तीन दिन तेज बारिश का अलर्ट, गिरेगा तापमान
मौसम विभाग ने 3 से 5 अगस्त के बीच तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के मौसम विज्ञानी ने बताया कि बारिश के कारण तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। रविवार को हल्की बारिश के बावजूद, अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था।
मौसम विभाग ने तीन दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तापमान में भी गिरावट हो सकती है। रविवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। हालांकि तापमान में खास अंतर नहीं पड़ा। दिन में अधिकतम तापमान 32.4 और रात में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। रविवार को पूरा दिन धूप नहीं निकली। सुबह से आसमान बादलों से घिरा रहा। दिन में कई बार बारिश और बूंदाबांदी हुई। हालांकि खंडित वर्षा का असर दिखा और कई इलाकों में रिमझिम फुहार ही हुई। बारिश के बाद भी तापमान पर खास असर नहीं पड़ा।
दिन में अधिकतम तापमान बीते चौबीस घंटे में मामूली बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि 3 से 5 अगस्त को तेज बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।
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