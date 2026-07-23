3740 मेगावाट की कुल 09 इकाइयों से उत्पादन ठप
बिजली किल्लत बंद हुई अनपरा-ओबरा समेत उत्पादन निगम की आधा दर्जन इकाइयां एनटीपीसी रिहन्द-सिंगरौली
अनपरा,संवाददाता। बारिश के कारण बिजली की मांग में कमी के बावजूद प्रदेश में बिजली किल्लत के गम्भीर हालात पैदा हो गये है। अनपरा-ओबरा समेत उत्पादन निगम की 2380 मेगावाट क्षमता की आधा दर्जन इकाइयों को बीते 24 घंटे के भीतर तकनीकी कारणों से बंद करना पड़ा है। 1360 मेगावाट क्षमता की एनटीपीसी सिंगरौली,रिहन्द और निजी क्षेत्र एलपीजीसीएल की इकाइयां भी तकनीकी व अन्य कारणों से 23 जुलाई को बंद हो गयी है। 2170 मेगावाट की अनपरा सी,ओबरा सी ,हरदुआगंज और घाटमपुर की इकाइयां पहले से तकनीकी खामियों से बंद रहने से हालात बेहद गम्भीर हो गये। ग्रामीण क्षेत्रों समेत कई नगरीय इलाकों में भी आपात कटौती कर हालात सम्भालें जा रहे है। यूपीएसएलडीसी सूत्रों ने 25 जुलाई तक विद्युत आपूर्ति सामान्य होने की सम्भावना जतायी है。
तकनीकी समस्याएँ
बीते 12 जुलाई से पूर्ण क्षमता से उत्पादन कर रहे अनपरा बिजलीघर की 500 मेगावाट की पांचवी इकाई 22 जुलाई बुधवार रात 21:55 पर,ओबरा की 200 मेगावाट की 12 वीं इकाई 16:09 पर जवाहरपुर की 660 मेगावाट की पहली व दूसरी इकाइयां 22:20 पर तथा हरदुआगंज की 110 मेगावाट की सातवीं 19:05 पर बंद हुई।इसके बाद हरदुआगंज की गुरुवार 23 जुलाई की सुबह 07:45पर 250 मेगावाट की आठवीं भी बंद हो गयी। महज 24 घंटे में उत्पादन निगम की आधा दर्जन इकाइयां बंद होने से हालात सम्भलें भी नही थे की एनटीपीसी रिहन्द की 500 मेगावाट की पांचवीं इकाई 23 जुलाई रात्रि00:22 पर तकनीकी खराबी तथा एनटीपीसी सिंगरौली की 200 मेगावाट की दूसरी इकाई को 45 दिन अनुरक्षण पर 00:33 पर बंद कर दिया गया। गुरुवार 23 जुलाई सुबह 11:45 पर एलपीजीसीएल ललितपुर की 660 मेगावाट की दूसरी इकाई बंद होते ही हड़कम्प मच गया। आपात कटौती कर हालात सम्भालने की कोशिशें जारी थी।
संभावित समाधान
उत्पादन निगम के ओबरा सी की पहली 660 मेगावाट,एमईआईएल अनपरा सी की दूसरी 600 मेगावाट,हरदुआगंज की नौंवी 250 मेगावाट और घाटमपुर की दूसरी 660 मेगावाट बीते पखवाड़े से ही तकनीकी खराबी से बंद होने से हालात और बिगड़ गये है।
बिजली की खपत
बारिश से हालांकि बिजली खपत कम हुई है। बुधवार रात्रि में यह लगभग 29527 मेवा तक पहुंची जबकि बिजली की औसत खपत भी 562 मियू तक रही जिससे हालात सम्भालने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक ही कटौती की जा रही थी।
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