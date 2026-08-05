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वज्रपात की चपेट में आने से महिला घायल, अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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चतरा के जबड़ा चुन्नीडीह गांव में मैरियम खातुन नामक महिला ब्रजपात की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, वह खेत में धान रोपाई कर रही थी जब यह हादसा हुआ। उसे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वज्रपात की चपेट में आने से महिला घायल, अस्पताल में भर्ती

चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिमरिया प्रखंड के जबड़ा चुन्नीडीह गांव निवासी मोहम्मद मजहर कि पत्नी मैरियम खातुन ब्रजपात की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गयी। परिजनों ने उसे गंभीरावस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। यहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि वह खेत में धान रोपाई कर रही थी इसी दौरान हल्की बारिश के साथ हुये ब्रजपात में वह ब्रजपात के चपेट में आ गई थीं।

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