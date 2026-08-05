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श्रीलंका में बाढ़-भूस्खलन ने परेशानी बढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सात लोगों की मौत हुई आपदा में और तीन लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए स्कूल बंद किए गए।

श्रीलंका में बाढ़-भूस्खलन ने परेशानी बढ़ाई

श्रीलंका में बीते दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ। आपदा में सात लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हैं।

आपदा की स्थिति

अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ये स्थिति बिगड़ गई। हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में घर, खेत और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सरकारी आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार मध्य श्रीलंका के पर्वतीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के प्रवक्ता प्रदीप कोडिप्पिली ने बताया कि मध्य क्षेत्र में भूस्खलन में दो मकान दब गए, जिससे कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बाढ़ से दो अन्य लोगों की जान चली गई, तीन लोग घायल हुए हैं।

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना

हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़-बारिश से 291 मकानों को नुकसान पहुंचा है और लगभग 3,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। फंसे लोगों को निकालने के लिए नौसेना और सेना को उतारा गया। कई सड़कों पर विशाल चट्टानों, मलबे और गिरे हुए बिजली के खंभों के कारण यातायात बाधित रहा। यह आपदा ऐसे समय आई है जब श्रीलंका पिछले वर्ष नवंबर में आए चक्रवात दित्वा से हुए भारी नुकसान से अब भी उबरने की कोशिश कर रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रीलंका में कितने लोग इस बाढ़ और भूस्खलन में प्रभावित हुए हैं?
श्रीलंका में इस बाढ़ और भूस्खलन में सात लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हैं।
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