श्रीलंका में बाढ़-भूस्खलन ने परेशानी बढ़ाई
सात लोगों की मौत हुई आपदा में और तीन लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए स्कूल बंद किए गए।
श्रीलंका में बीते दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ। आपदा में सात लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हैं।
आपदा की स्थिति
अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ये स्थिति बिगड़ गई। हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में घर, खेत और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सरकारी आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार मध्य श्रीलंका के पर्वतीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के प्रवक्ता प्रदीप कोडिप्पिली ने बताया कि मध्य क्षेत्र में भूस्खलन में दो मकान दब गए, जिससे कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बाढ़ से दो अन्य लोगों की जान चली गई, तीन लोग घायल हुए हैं।
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना
हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़-बारिश से 291 मकानों को नुकसान पहुंचा है और लगभग 3,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। फंसे लोगों को निकालने के लिए नौसेना और सेना को उतारा गया। कई सड़कों पर विशाल चट्टानों, मलबे और गिरे हुए बिजली के खंभों के कारण यातायात बाधित रहा। यह आपदा ऐसे समय आई है जब श्रीलंका पिछले वर्ष नवंबर में आए चक्रवात दित्वा से हुए भारी नुकसान से अब भी उबरने की कोशिश कर रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें