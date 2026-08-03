40 फीट में टूटा तिलावे नदी का बांध
रामगढ़वा में लगातार बारिश के कारण नेपाल से आने वाली तिलावे नदी में फिर से बाढ़ आई है। बांध टूटने से कई गांवों की फसल बर्बाद हो गई है। प्रशासन की मदद न मिलने पर ग्रामीण खुद बांध की मरम्मत में जुट गए हैं। स्थिति गंभीर है और आर्थिक नुकसान भी हुआ है।
रामगढ़वा,एक संवाददाता । दो दिनों से लगातार बारिश के कारण नेपाल से आने वाली तिलावे नदी में एक बार फिर दुबारा बाढ़ आ गई है । इस बाढ़ के कारण पटनी पंचायत के ऊंचीभठिया गांव के सामने नदी तिलावे का बांध टूट गया है । बांध के टूटने से ऊंचीभाठिया , शेखावना , भटिया का कुछ भाग , मंगलपुर और खुगुनी समेत कई गावों की फसल डूबी हुई है । यह बांध पहले जहां टूटा था उसी के बगल में करीब 40 फीट टूट गया है । कुछ ही दिन पहले अधिकारियों के निरीक्षण के बाद यहां मरम्मत का काम कराया गया था ।पानी
का दबाव इतना ना ज्यादा था की पहले जहां टूटा था, उसी के बगल में टूट गया । बांध टूटने के बाद से बाढ़ का पानी अनियंत्रित होकर तेजी से फैल रहा है । इससे ऊंची भटिया , शेखौना , भटिया का कुछ हिस्सा , मंगलपुर और खुगनी समेत कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है । जिससे इन इलाकों में गंभीर बाढ़ जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है।पानी फैल जाने के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं ।जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। प्रशासनिक मदद न मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता नवेश आलम , माधो बैठा और नवल पंडित के नेतृत्व में ग्रामीण खुद अपने स्तर से बोरे और बांस-बल्ली लेकर खुद ही बांध की मरम्मत कराने में जुटे हैं ताकि पानी के फैलाव को और रोका जा सके ।
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